Детективный сериал Слід 209 серия от 08.02.2022 – смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. В кофейне в центре Киева неизвестный зарезал бариста Михаила Зорю, посетителя Сергея Багрия и поранил официантку Арину Ненько.

Детективы ОСА в сериале След 2022 нашли в кафе подземный тоннель, который вел прямиком в фитнес-клуб. У следователей есть основания считать, что Михаил, Сергей и Арина были членами преступной банды, которая хотела ограбить спортивный центр. К тому же, Арине Ненько срочно нужны были деньги, чтобы отдать банковский долг своего мужа. Но как незаконные дела банды связаны с их убийством? Были ли у них и другие сообщники? Это узнают детективы ОСА в сериале След 209 серия от 08.02.2022.

Смотрите онлайн Слід – 208 серия от 07.02.2022