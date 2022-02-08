Детективний серіал Слід 209 серія від 08.02.2022 – дивіться просто зараз на сайті СТБ. У кав’ярні у центрі Києва невідомий зарізав баристу Михайла Зорю, відвідувача Сергія Багрія та поранив офіціантку Арину Ненько.

Детективи ОСА в серіалі Слід 2022 знайшли в кафе підземний тунель, який вів просто у фітнес-клуб. У слідчих є підстави вважати, що Михайло, Сергій та Арина були членами злочинної банди, яка хотіла пограбувати спортивний центр. До того ж Аріні Ненько терміново були потрібні гроші, щоб віддати банківський борг свого чоловіка. Але як незаконні справи банди пов’язані з їхнім убивством? Чи мали вони й інших спільників? Це дізнаються детективи ОСА в серіалі Слід 209 серія від 08.02.2022.

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