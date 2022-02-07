Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 208 серія дивитися онлайн – 07.02.2022

Серіал Слід - 208 серія від 07.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 208 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серія 207 |03.02.2022| Сезон 1
Слід: 207 серія дивитися онлайн – 03.02.2022...
Слід |Серія 206 |02.02.2022| Сезон 1
Слід: 206 серія дивитися онлайн – 02.02.2022...
Слід |Серія 205 |01.02.2022| Сезон 1
Слід: 205 серія дивитися онлайн – 01.02.2022...
Слід |Серія 204 |31.01.2022| Сезон 1
Слід: 204 серія дивитися онлайн – 31.01.2022...
Слід |Серія 203 |23.12.2021| Сезон 1
Слід: 203 серія дивитися онлайн – 23.12.2021...
Слід |Серія 202 |22.12.2021| Сезон 1
Слід: 202 серія дивитися онлайн – 22.12.2021...
Слід | 07.02.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 208 від 07.02.2022 на сайті СТБ. Детективи ОСА беруться за справу про загадкове вбивство школярки з міста Іванківка. У злочинця дивний почерк – він навіщось вирвав у дівчинки серце вже після її смерті і залишив на тілі школярки дивну записку: «Здохни, шкуродерко».

У серіалі Слід 2022 детективи припускають, що дівчинку міг убити захисник природи. Виявилося, що в Іванківці заведено кілька справ щодо жорстокого поводження з тваринами, які веде майор Таперко. Поліцейський впізнав в убитій Настю Кривко, яка проходила підозрюваною за одним зі злочинів. Може, вбивця школярки вирішив скоїти самосуд? Це належить з’ясувати співробітникам ОСА у серіалі Слід 208 серія від 07.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 207 серія від 03.02.2022

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send