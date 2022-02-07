Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 208 від 07.02.2022 на сайті СТБ. Детективи ОСА беруться за справу про загадкове вбивство школярки з міста Іванківка. У злочинця дивний почерк – він навіщось вирвав у дівчинки серце вже після її смерті і залишив на тілі школярки дивну записку: «Здохни, шкуродерко».

У серіалі Слід 2022 детективи припускають, що дівчинку міг убити захисник природи. Виявилося, що в Іванківці заведено кілька справ щодо жорстокого поводження з тваринами, які веде майор Таперко. Поліцейський впізнав в убитій Настю Кривко, яка проходила підозрюваною за одним зі злочинів. Може, вбивця школярки вирішив скоїти самосуд? Це належить з’ясувати співробітникам ОСА у серіалі Слід 208 серія від 07.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 207 серія від 03.02.2022