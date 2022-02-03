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Video: Слід: 207 серія дивитися онлайн – 03.02.2022

Серіал Слід - 207 серія від 03.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 207 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 207 від 03.02.2022 на сайті СТБ. Перед співробітниками ОСА стоїть завдання знайти вбивцю медсестри Галини Сташинської, чиє тіло було знайдено у дворі лікарні. У роті дівчини була донорська кров, але як і навіщо вбивця влив її в горло Галини, залишається невідомим.

У серіалі Слід 2022 детективи зламують месенджер Галини та дізнаються, що напередодні смерті медсестра листувалася з Леонідом Положуком. Чоловік благав Сташинську допомогти йому з операцією для сина Жені, який перебуває у комі. Дивно, що хлопець проходить головним підозрюваним у справі про вбивство доньки чиновника. Чи пов’язаний цей факт зі смертю Галини? Це з’ясують детективи ОСА у серіалі Слід 207 серія від 03.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 206 серія від 02.02.2022

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