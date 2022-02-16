Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 214 серія дивитись онлайн – 16.02.2022

Серіал Слід - 214 серія від 16.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 214 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серія 213 |15.02.2022| Сезон 1
Слід: 213 серія дивитись онлайн – 15.02.2022...
Слід |Серія 212 |14.02.2022| Сезон 1
Слід: 212 серія дивитись онлайн – 14.02.2022...
Слід |Серія 211 |10.02.2022| Сезон 1
Слід: 211 серія дивитися онлайн – 10.02.2022...
Слід |Серія 210 |09.02.2022| Сезон 1
Слід: 210 серія дивитися онлайн – 09.02.2022...
Слід |Серія 209 |08.02.2022| Сезон 1
Слід: 209 серія дивитися онлайн – 08.02.2022...
Слід |Серія 208 |07.02.2022| Сезон 1
Слід: 208 серія дивитися онлайн – 07.02.2022...
Слід | 16.02.2022 | Сезон 1

Детективний серіал Слід 214 серія від 16.02.2022, в якій Особлива слідча агенція займається пошуками вбивці 50-річного Романа Марущенка. Тіло власника мережі будівельних магазинів було знайдено неподалік його будинку біля річки. Зникли всі особисті речі Романа – гаманець, телефон та документи, а поряд із тілом залишився дивний слід ступні без одного пальця.

У серіалі Слід 2022 місцеві жителі розповіли, що чули постріл близько опівночі, але експертиза показала, що Роман помер через кульове поранення лише о пів на другу. Дивно й те, що у квартирі Марущенка хтось провів обшук ще до приїзду поліції та зламав сейф. Зіставляти всі ці факти та шукати вбивцю бізнесмена будуть детективи ОСА у серіалі Слід 214 серія від 16.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 213 серія від 15.02.2022

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send