Детективний серіал Слід 214 серія від 16.02.2022, в якій Особлива слідча агенція займається пошуками вбивці 50-річного Романа Марущенка. Тіло власника мережі будівельних магазинів було знайдено неподалік його будинку біля річки. Зникли всі особисті речі Романа – гаманець, телефон та документи, а поряд із тілом залишився дивний слід ступні без одного пальця.

У серіалі Слід 2022 місцеві жителі розповіли, що чули постріл близько опівночі, але експертиза показала, що Роман помер через кульове поранення лише о пів на другу. Дивно й те, що у квартирі Марущенка хтось провів обшук ще до приїзду поліції та зламав сейф. Зіставляти всі ці факти та шукати вбивцю бізнесмена будуть детективи ОСА у серіалі Слід 214 серія від 16.02.2022.

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