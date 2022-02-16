Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 214 серия смотреть онлайн – 16.02.2022

Сериал След - 214 серия от 16.02.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 214 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серія 213 |15.02.2022| Сезон 1
Слід: 213 серия смотреть онлайн – 15.02.2022...
След |Серія 212 |14.02.2022| Сезон 1
Слід: 212 серия смотреть онлайн – 14.02.2022...
След |Серия 211 |10.02.2022| Сезон 1
Слід: 211 серия смотреть онлайн – 10.02.2022...
След |Серия 210 |09.02.2022| Сезон 1
Слід: 210 серия смотреть онлайн – 09.02.2022...
След |Серия 209 |08.02.2022| Сезон 1
Слід: 209 серия смотреть онлайн – 08.02.2022...
След |Серия 208 |07.02.2022| Сезон 1
Слід: 208 серия смотреть онлайн – 07.02.2022...
След | 16.02.2022 | Сезон 1

Детективный сериал Слід 214 серия от 16.02.2022, в которой Особое следственное агентство занимается поисками убийцы 50-летнего Романа Марущенко. Тело владельца сети строительных магазинов было найдено недалеко от его дома возле реки. Пропали все личные вещи Романа – кошелек, телефон и документы, а рядом с телом остался странный след ступни без одного пальца.

В сериале Слід 2022 местные жители рассказали, что слышали выстрел около полуночи, но экспертиза показала, что Роман умер из-за пулевого ранения только в половину второго. Странно и то, что в квартире Марущенко кто-то провел обыск еще до приезда полиции и взломал сейф. Сопоставлять все эти факты и искать убийцу бизнесмена будут детективы ОСА в сериале Слід 214 серия от 16.02.2022.

Смотрите онлайн Слід – 213 серия от 15.02.2022

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить