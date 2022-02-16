Детективный сериал Слід 214 серия от 16.02.2022, в которой Особое следственное агентство занимается поисками убийцы 50-летнего Романа Марущенко. Тело владельца сети строительных магазинов было найдено недалеко от его дома возле реки. Пропали все личные вещи Романа – кошелек, телефон и документы, а рядом с телом остался странный след ступни без одного пальца.

В сериале Слід 2022 местные жители рассказали, что слышали выстрел около полуночи, но экспертиза показала, что Роман умер из-за пулевого ранения только в половину второго. Странно и то, что в квартире Марущенко кто-то провел обыск еще до приезда полиции и взломал сейф. Сопоставлять все эти факты и искать убийцу бизнесмена будут детективы ОСА в сериале Слід 214 серия от 16.02.2022.

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