Двое жителей поселка Степанково в сериале Слід 212 серия от 14.02.2022 находят в лесной яме полусгоревший труп. Тело настолько повреждено, что криминалисту ОСА удается установить только пол жертвы. В том месте, где был закопан труп, находился сторожевой домик, а в нем – настоящий алтарь маньяка. Фото молодых девушек, их личные вещи, свечи, а прямо посреди комнаты были пятна крови и стул, к которому вероятно привязывали жертв.

В сериале Слід 2022 криминалист берется за анализ не только трупа, но и пепла, который был найден под ним. Оказалось, что в яме был прах еще нескольких людей, и вероятнее всего это именно девушки с фотографий. Но кто все эти женщины? И почему убийца не сжег до конца тело последней жертвы? Расследовать это дело возьмутся в ОСА в сериале Слід 212 серия от 14.02.2022.

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