Смотрите онлайн на сайте СТБ остросюжетный сериал Слід 217 серия от 23.02.2022. Детективы занимаются поисками семьи Фирсовых. Бизнесмен Станислав, его двое детей и жена бесследно исчезли, оставив дома все свои вещи, документы, ключи от квартиры и даже телефоны.

В сериале Слід 2022 детективы узнали, что мать детей Фирсова Мира пропала 5 лет назад, а спустя год Станислав женился на Валерии Артюховой. Но за шесть дней до пропажи Фирсовых Мира была найдена у порога местного местного психдиспансера, главным врачом в которой была Валерия. Как это происшествие связано с исчезновением Станислава, его жены и двух детей? Это выяснят в ОСА в сериале Слід 217 серия от 23.02.2022.

Смотрите онлайн Слід – 216 серия от 22.02.2022