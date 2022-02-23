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Video: Слід: 217 серия смотреть онлайн – 23.02.2022

Сериал След - 217 серия от 23.02.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 217 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн на сайте СТБ остросюжетный сериал Слід 217 серия от 23.02.2022. Детективы занимаются поисками семьи Фирсовых. Бизнесмен Станислав, его двое детей и жена бесследно исчезли, оставив дома все свои вещи, документы, ключи от квартиры и даже телефоны.

В сериале Слід 2022 детективы узнали, что мать детей Фирсова Мира пропала 5 лет назад, а спустя год Станислав женился на Валерии Артюховой. Но за шесть дней до пропажи Фирсовых Мира была найдена у порога местного местного психдиспансера, главным врачом в которой была Валерия. Как это происшествие связано с исчезновением Станислава, его жены и двух детей? Это выяснят в ОСА в сериале Слід 217 серия от 23.02.2022.

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