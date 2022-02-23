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Video: Слід: 217 серія дивитися онлайн – 23.02.2022

Серіал Слід - 217 серія від 23.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 217 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн на сайті СТБ гостросюжетний серіал Слід 217 серія від 23.02.2022. Детективи займаються пошуками сім'ї Фірсових. Бізнесмен Станіслав, його двоє дітей та дружина безслідно зникли, залишивши дома всі свої речі, документи, ключі від квартири та навіть телефони.

У серіалі Слід 2022 детективи дізналися, що мати дітей Фірсова Міра зникла 5 років тому, а через рік Станіслав одружився з Валерією Артюховою. Але за шість днів до зникнення Фірсових Міру було знайдено біля порога місцевого психдиспансеру, головною лікаркою у якому була Валерія. Як ця подія пов'язана зі зникненням Станіслава, його дружини та двох дітей? Це з'ясують в ОСА у серіалі Слід 217 серія від 23.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 216 серія від 22.02.2022

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