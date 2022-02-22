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Video: Слід: 216 серія дивитися онлайн – 22.02.2022

Серіал Слід - 216 серія від 22.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 216 вже на сайті СТБ
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Детективний серіал Слід 216 серія від 22.02.2022 дивіться просто зараз на сайті СТБ. Поліція села Ромашівка звернулася до ОСА за допомогою. Вбито власницю місцевого принт-центру Поліну Котову, і правоохоронці просять IT-фахівців агентства відновити дані її комп’ютера.

Але в серіалі Слід 2022 співробітники ОСА виявляють, що злочинець вилучив із системного блоку жорсткий диск Поліни. Можливо перед смертю один із клієнтів Котової щось копіював у її принт-центрі, і тепер ця інформація потрібна вбивці. Як зрозуміти, що саме шукав злочинець? І чи будуть нові жертви? Це ви дізнаєтесь у серіалі Слід 216 серія від 22.02.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 215 серія від 21.02.2022

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