У серіалі Слід 206 серія від 02.02.2022 детективи ОСА розслідують убивство брата-близнюка солідного бізнесмена Костянтина Марцелюка. Роман, на відміну від свого успішного родича, вів розгульний спосіб життя, постійно влазив у борги та просив допомоги в Костянтина. І навіть із власним сином-підлітком Назаром у серіалі Слід 2022 не зміг вибудувати довірчих стосунків.

Саме син Романа стає першим підозрюваним у вбивстві Марцелюка. На місці злочину було знайдено закривавлений інгалятор, а Назар все життя страждає на астму. Але чи мав хлопець реальний мотив для злочину? І чи був Роман справжньою метою вбивці? У цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 206 серія від 02.02.2022.

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