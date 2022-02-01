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Video: Слід: 205 серія дивитися онлайн – 01.02.2022

Серіал Слід - 205 серія від 01.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 205 вже на сайті СТБ
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Співробітники ОСА в серіалі Слід 205 серія від 01.02.2022 знову доведуть, що вони – найкращі у своїй справі. Цього разу детективи розслідують вбивство австралійця Ендрю Вайта, який приїхав до України, щоб потрапити до Чорнобильської зони відчуження. Вбивця чекав на хлопця в парку, де каменем проломив йому череп.

У серіалі Слід 2022 детективи дізналися, що в Україні в Ендрю була наречена Надія Квітка. Проте за тиждень до весілля пара посварилася, тому що Уайт почав співмешкати із заміжньою подругою Наді Зоряною. А значить, мотивом для вбивства могли стати звичайні ревнощі: або Надя не змогла змиритися зі зрадою, або ж чоловік Зоряни дізнався про її молодого коханця. Детективний серіал Слід 205 серія від 01.02.2022 розповість, хто ж насправді захотів позбутися Ендрю Вайта.

Дивіться онлайн Слід – 204 серія від 31.01.2022

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