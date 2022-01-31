Дивіться онлайн детективний серіал Слід 204 від 31.01.2022 на сайті СТБ. Співробітники ОСА розслідують обставини загибелі відомого шеф-кухаря Олега Броннікова, чиє тіло знайшли підлітки на занедбаному будівництві. Як з’ясувалося, Бронніков був ведучим кулінарного шоу і з деякими учасниками поводився занадто суворо.

У серіалі Слід 2022 одна із кухарів проєкту розповіла, що нещодавно на знімальному майданчику трапився неприємний інцидент. Учасник шоу Денис Стародуб напав на Олега після того, як той вкотре його розкритикував. А згодом хтось підпалив авто Броннікова. Чи міг ображений кухар піти на вбивство через жагу помсти? Чи в Олега були більш серйозні вороги? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтесь у серіалі Слід 204 серія від 31.01.2022.

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