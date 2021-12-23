ОСА в серіалі Слід 203 серія від 23.12.2021 шукає вбивцю свого колеги, слідчого та капітана поліції Михайла Бутова. Чоловіка знайшли мертвим у місцевому парку. Причина смерті – ножові поранення в районі живота та грудей. На місці злочину оперативникам вдалося знайти сиву волосину, яка з огляду на зачіску вбитого, йому не належить. А також слід чоловічого взуття розміру 42–43. Цікаво, чи належить він злочинцю?

У 203 серії детективу Слід 2021 стало відомо: покійний Михайло працював над розслідуванням справи гінеколога Олексія Станкевича. Лікаря звинувачували у торгівлі дітьми. Чоловік діяв за такою схемою: викрадав дітей у малозабезпечених матусь, підсовував їм мертвих, а живих продавав багатим сім’ям, які втратили чадо під час пологів. В Олексія був серйозним мотив для вбивства Михайла. Але звинуватити лікаря було б дуже очевидним… Хто ж насправді вбив Бутова? І за що? Дивіться онлайн серіал Слід 203 серія від 23.12.2021 на СТБ.

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