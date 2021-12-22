ОСА у серіалі Слід 202 серія від 22.12.2021 розслідує вбивство студента економічного інституту Данила Суглоба. Тіло хлопця знайдено вранці у парку. На ньому не було живого місця: численні порізи, переломи кінцівок, ребер і тазу… Найжахливіше те, що з горла вбитого стирчала дерев’яна колода! Хто міг так познущатися зі студента? Найкращі слідчі намагаються вийти на злочинця.

У 202 серії детективу Слід оперативники допитали сусіда Данила по кімнаті Антона Гелюха. Хлопець розповів, що ввечері друг, як зазвичай, вийшов на пробіжку. Пізно ввечері Антон повернувся додому, проте Данила у кімнаті не було. Відсутність сусіда не збентежила хлопця, адже він часто не ночував вдома. Оперативники звернули увагу на подряпини на тілі Антона. Можливо, він причетний до вбивства Данила? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн серіал Слід 202 серія від 22.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 201 серія від 21.12.2021