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Video: Слід: 201 серія дивитися онлайн – 21.12.2021

Серіал Слід - 201 серія від 21.12.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 201 вже на сайті СТБ
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У серіалі Слід 201 серія від 21.12.2021 у місцевому парку знайдено тіло 15-річної ліцеїстки Поліни Коротко. Судово-медична експертиза показала: слідів алкоголю чи наркотиків у крові не виявлено. Дівчину вдарили по голові важким предметом округлої форми – чи то ломом, чи то арматурою, чи то залізною трубою. Причина смерті – перелом основи черепа та крововилив. Кому ж перейшла дорогу 10-класниця? Можливо, її смерть – випадковість?

У 201 серії серіалу Слід 2021 стане відомо більше подробиць про загиблу. Виявилося, Поліна з щасливої та заможної сім’ї. Проблем не знала, у ліцеї вчилася на відмінно та тішила батьків своїми успіхами. У той злощасний день дівчинка пішла на курси ЗНО, які мали завершитись о пів на десяту. Тоді на Поліні були дорогі сережки, а в сумці – телефон останньої моделі. Невже дівчина стала жертвою пограбування? Адже на при ній не знайшли ні прикрас, ні особистих речей…

Дивіться онлайн серіал Слід 201 серія від 21.12.2021 на СТБ – дізнайтеся таємницю смерті десятикласниці.

Дивіться онлайн Слід – 200 серія від 20.12.2021

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