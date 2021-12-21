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Video: Слід: 201 серия смотреть онлайн – 21.12.2021

Сериал След - 201 серия от 21.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 201 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 201 серия от 21.12.2021 в местном парке обнаружено тело 15-летней лицеистки Полины Коротко. Судебно-медицинская экспертиза показала: следы алкоголя или наркотиков в крови не выявлены. Девушку ударили по голове тяжелым предметом округлой формы – то ли ломом, то ли арматурой, то ли железной трубой. Причина смерти – перелом основания черепа и кровоизлияния. Кому же перешла дорогу 10-классница? Может быть, ее смерть – случайность?

В 201 серии сериала Слід 2021 станет известно больше подробностей о погибшей. Оказалось, Полина из счастливой и богатой семьи. Проблем не знала, в лицее училась отлично и радовала родителей своими успехами. В тот злосчастный день девочка пошла на курсы ВНО, которые должны завершиться в полдесятого. Тогда на Полине были дорогие серьги, а в сумке телефон последней модели. Неужели девушка стала жертвой ограбления? Ведь при ней не нашли ни украшений, ни личных вещей…

Смотрите онлайн сериал Слід 201 серия от 21.12.2021 на СТБ – узнайте тайну смерти десятиклассницы.

Смотрите онлайн Слід – 200 серия от 20.12.2021

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