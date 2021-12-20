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Video: Слід: 200 серия смотреть онлайн – 20.12.2021

Сериал След - 200 серия от 20.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 200 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн детективный сериал Слід 200 серия от 20.12.2021 на сайте СТБ. Сотрудники ОСА расследуют убийство студентки Иванны Емец, которую убийца заморозил живьем. Оказалось, что девушка была объявлена пропавшей без вести еще год назад, и главной свидетельницей по делу проходила подруга Иванны Светлана. Девушка рассказала детективам в сериале Слід 2021, что обе подруги были проститутками и накануне своей пропажи Иванна отправилась на встречу с клиентом. На одном из форумов для работниц секс-индустрии девушки стали предостерегать друг друга не связывать с этим заказчиком, так как после Иванны исчезли еще несколько девушек. Детективам ОСА нужно как можно быстрее найти маньякам, пока тот не успел заморозить других девушек в сериале Слід 200 серия от 20.12.2021.

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