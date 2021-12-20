Дивіться онлайн детективний серіал Слід 200 серія від 20.12.2021 на сайті СТБ. Співробітники ОСА розслідують убивство студентки Іванни Ємець, яку вбивця заморозив живцем. Виявилося, що дівчина зникла безвісти ще рік тому, і головним свідком у справі проходила подруга Іванни Світлана. Дівчина розповіла детективам у серіалі Слід 2021, що обидві подруги були повіями та напередодні свого зникнення Іванна вирушила на зустріч із клієнтом. На одному з форумів для працівниць секс-індустрії дівчата почали застерігати одне одного не пов’язувати з цим замовником, оскільки після Іванни зникли ще кілька дівчат. Детективам ОСА потрібно якнайшвидше знайти маніякам, поки той не встиг заморозити інших дівчат у серіалі Слід 200 серія від 20.12.2021.

Дивіться онлайн Слід – 199 серія від 16.12.2021