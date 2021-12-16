В гостросюжетному детективному серіалі Слід 199 серія від 16.12.2021 співробітникам ОСА доведеться напередодні Нового року рятувати життя своєї подруги та колеги капітана Червоної. Під час оперативно-слідчого заходу детектив стала свідком викрадення сімейної пари. Злочинець помітив Червону, приспав її хлороформом та відвіз разом з іншими жертвами до підвалу якогось будинку. Співробітникам ОСА треба з’ясувати, якою є мета викрадення сімейної пари, та визначити, де саме знаходяться всі три жертви. Час закінчується, тому що прикуті до батареї люди ось-ось загинуть від переохолодження в серіалі Слід 199 серія від 16.12.2021.

Дивіться онлайн Слід – 198 серія від 15.12.2021