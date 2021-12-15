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Video: Слід: 198 серія дивитися онлайн – 15.12.2021

Серіал Слід - 198 серія від 15.12.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 198 вже на сайті СТБ
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В гостросюжетному серіалі Слід 198 серія від 15.12.2021 детективи ОСА розслідують вбивство чотирьох співробітників ЖЕКу – двох диспетчерів, сантехніка та електрика. Колектив святкував прийдешній Новий рік, який для них на жаль так і не настав. Всі вони були отруєні, а їхні тіла знайшла місцева мешканка, яка прийшла лаятися зі співробітниками керуючої компанії. У серіалі Слід 2021 з’ясувалося, що роботою ЖЕКу були незадоволені власники квартир і деякі з них навіть зазнали сильних збитків через недбалість електрика. Чи могли розлючені мешканці піти на колективне вбивство заради помсти? Чи всі ці смерті були лише випадковістю? Детективний серіал Слід 198 серія від 15.12.2021 покаже, як співробітники ОСА знайдуть жорстокого вбивцю.

Дивіться онлайн Слід – 197 серія від 14.12.2021

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