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Video: Слід: 197 серія дивитися онлайн – 14.12.2021

Серіал Слід - 197 серія від 14.12.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 197 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 197 серія від 14.12.2021, в якому співробітники ОСА розбираються в обставинах смерті Кирила Драча – сина власника будівельної корпорації «Промінь» та за сумісництвом громадського діяча Петра Драча. Дружина Кирила знайшла його тіло біля їхнього будинку, і все виглядає як самогубство, але детективи в серіалі Слід 2021 не знаходять жодного підтвердження цієї версії. До того ж криміналістка ОСА Небесна знаходить на голові Кирила слід від удару важким предметом, який з’явився до того, як хлопець отримав смертельну травму. У серіалі Слід 197 серія від 14.12.2021 детективи ОСА обов’язково знайдуть того, хто бажав смерті Кирилу Драчу.

Дивіться онлайн Слід – 196 серія від 13.12.2021

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