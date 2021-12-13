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Video: Слід: 196 серія дивитися онлайн – 13.12.2021

Серіал Слід - 196 серія від 13.12.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 196 вже на сайті СТБ
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У детективному серіалі Слід 196 серія від 13.12.2021 майор Римар допомагає своїй давній знайомій Ярославі Ігнатовій знайти вбивцю її матері Жанни. Прийшовши додому, Ярослава застала жахливу картину – бездиханне тіло пенсіонерки лежало на підлозі, поки її молодий чоловік Віталій знімав з неї дорогий перстень. Ярослава відразу ж запідозрила у вбивстві матері її обранця, з яким Жанна оформила стосунки буквально за три дні до смерті. Але чи правда альфонс Віталій пішов на холоднокровне вбивство заради скромної спадщини? Це доведеться з’ясувати детективам ОСА у серіалі Слід 196 серія від 13.12.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 195 серія від 09.12.2021

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