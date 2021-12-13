В детективном сериале Слід 196 серия от 13.12.2021 майор Римар помогает своей давней знакомой Ярославе Игнатовой найти убийцу ее матери Жанны. Придя домой, Ярослава застала ужасную картину – бездыханное тело пенсионерки лежало на полу, пока ее молодой муж Виталий снимал с нее дорогой перстень. Ярослава сразу же заподозрила в убийстве матери ее избранника, с которым Жанна оформила отношения буквально за три дня до своей смерти. Но правда ли альфонс Виталий пошел на хладнокровное убийство ради скромного наследства? Это предстоит выяснить детективам ОСА в сериале Слід 196 серия от 13.12.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 195 серия от 09.12.2021