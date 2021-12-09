Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 195 серия от 09.12.2021, в котором детективы ОСА берутся за дело Валерии Журко. Девушка работала репетитором английского языка, и ее услуги пользовались большим спросом. Но судя по сообщениям в телефоне Валерии, были и те, кто откровенно ненавидел 23-летнюю преподавательницу. В сериале Слід 2021 детективы выяснили, что на протяжении долгого времени Журко приходили оскорбительные смс с разных номеров. Связаны ли они с тем фактом, что Валерия крутила роман с одним из своих юных учеников? Выяснять подробности жизни и смерти Леры Журко возьмутся сотрудники ОСА в детективном сериале Слід 195 серия от 09.12.2021.

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