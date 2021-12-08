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Video: Слід: 194 серия смотреть онлайн – 08.12.2021

Сериал След - 194 серия от 08.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 194 уже на сайте СТБ
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В детективном сериале Слід 194 серия от 08.12.2021 на сайте СТБ сотрудники ОСА решают вмешаться в личную жизнь полковника Шаблия. Новость о том, что Виктор Викторович собирается жениться, шокировала его коллег. Бдительные детективы решили навести справки о будущей жене полковника и нашли в ее прошлом интересный факт. Оказывается, несколько лет назад Ирина Морозова состояла в радикальной религиозной секте, глава которой угрожал совершить массовый теракт. Его зовут Руслан Лемешко, он неоднократно привлекался за изнасилование и врачи вынесли ему неутешительный диагноз – маниакальная шизофрения. А несколько дней назад Лемешко сбежал из психиатрической больницы… Может ли Руслан быть угрозой для Шаблия и его невесты? В этом разберутся верные друзья и соратники Виктора Викторовича в сериале Слід 194 серия от 08.12.2021.

Смотрите онлайн Слід – 193 серия от 07.12.2021

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