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Video: Слід: 193 серия смотреть онлайн – 07.12.2021

Сериал След - 193 серия от 07.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 193 уже на сайте СТБ
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В остросюжетном сериале Слід 193 серия сотрудники ОСА расследуют убийство проститутки Ярославы Зубко. Возле тела девушки детективы нашли странное фото – снимок чьей-то руки с монетой. Рука не принадлежит Ярославе, а значит есть еще одна жертвы убийцы. В сериале Слід 2021 Петренко находит сутенершу Ярославы Эльвиру, которая рассказывает, что накануне смерти Зубко была с клиентом. Также она опознала руку на жутком фото, и оказалось, что это ладонь другой проституки Эльвиры Кристины Сорокатой. И Ярослава, и Кристина в ночь своей гибели уехали с трассы с усатым мужчиной в сером авто, и вероятно именно он и есть убийца. Детективы ОСА попытаются найти жестокого маньяка, пока тот не успел найти себе новую жертву в сериале Слід 193 серия от 07.12.2021.

Смотрите онлайн Слід – 192 серия от 06.12.2021

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