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Video: Слід: 192 серия смотреть онлайн – 06.12.2021

Сериал След - 192 серия от 06.12.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 192 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 192 серия от 06.12.2021 на сайте СТБ, в котором детективы ОСА расследуют убийство владелицы брачного агентства Ангелины Комашиной. Женщина организовала настоящий бал невест, целью которого было знакомство молодых девушек с обеспеченными мужчинами. Но внезапно на элитное мероприятие совершили нападение хулиганы, и во время этой потасовки Ангелина умирает. Однако, как оказалось в сериале Слід 2021, ворвавшиеся не имеют никакого отношения к смерти владелицы агентства. Ангелине сделали в спину инъекцию ботокса, который вызвал паралич дыхательных путей. Кому могла понадобиться смерть Комашиной? Убийцу свахи обязательно найдут сотрудники ОСА в детективном сериале Слід 192 серия от 06.12.2021.

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