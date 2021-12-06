Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 192 серия от 06.12.2021 на сайте СТБ, в котором детективы ОСА расследуют убийство владелицы брачного агентства Ангелины Комашиной. Женщина организовала настоящий бал невест, целью которого было знакомство молодых девушек с обеспеченными мужчинами. Но внезапно на элитное мероприятие совершили нападение хулиганы, и во время этой потасовки Ангелина умирает. Однако, как оказалось в сериале Слід 2021, ворвавшиеся не имеют никакого отношения к смерти владелицы агентства. Ангелине сделали в спину инъекцию ботокса, который вызвал паралич дыхательных путей. Кому могла понадобиться смерть Комашиной? Убийцу свахи обязательно найдут сотрудники ОСА в детективном сериале Слід 192 серия от 06.12.2021.

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