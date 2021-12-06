Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 192 серія від 06.12.2021 на сайті СТБ, де детективи ОСА розслідують вбивство власниці шлюбної агенції Ангеліни Комашиної. Жінка організувала справжній бал наречених, метою якого було знайомство молодих дівчат із заможними чоловіками. Але раптово на елітний захід здійснили напад хулігани, і під час цієї бійки Ангеліна вмирає. Однак, як виявилося в серіалі Слід 2021, нападники не мають жодного відношення до смерті власниці агентства. Ангелині зробили в спину ін’єкцію ботоксу, який спричинив параліч дихальних шляхів. Кому могла знадобитися смерть Комашиної? Вбивцю свахи обов’язково знайдуть співробітники ОСА у детективному серіалі Слід 192 серія від 06.12.2021.

Дивіться онлайн Слід – 191 серія від 02.12.2021