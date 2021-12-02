Дивіться онлайн-серіал Слід 191 серія онлайн на офіційному сайті СТБ. Цього разу детективи ОСА візьмуться за розслідування вбивства, яке підозріло схоже на ритуальне. На мертвій дівчині немає одягу, і на перший погляд здається, ніби її ніхто не торкався – вона сама впала з даху. Однак у ході розслідування у 191 серії серіалу Слід спливають нові подробиці, які наштовхують на думку про зловісний ритуал. Але чи це так насправді? Детективи ОСА проведуть ретельне розслідування, щоб дізнатися, хто насправді стоїть за вбивством молодої дівчини. Дізнайтесь прямо зараз, хто був справжнім злочинцем, дивіться Слід 191 серія від 02.12.2021 онлайн!

Дивіться онлайн Слід – 190 серія від 01.12.2021