Смотрите онлайн сериал Слід 191 серия онлайн на официальном сайте СТБ. На этот раз детективы ОСА возьмутся за расследование убийства, подозрительно похожего на ритуальное. На мертвой девушке нет одежды, и на первый взгляд кажется, будто ее никто не касался – она сама упала с крыши. Однако в ходе расследования в 191 серии сериала Слід всплывают новые подробности, которые наталкивают на мысль о зловещем ритуале. Но так ли это на самом деле? Детективы ОСА проведут тщательное расследование, чтобы узнать, кто на самом деле стоит за убийством молодой девушки. Узнайте прямо сейчас, кто был настоящим преступником, – смотрите Слід 191 серия от 02.12.2021 онлайн!

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