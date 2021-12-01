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Video: Слід: 190 серия смотреть онлайн – 01.12.2021

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Смотрите онлайн новые приключения детективов ОСА в сериале Слід 190 серия от 01.12.2021!

Марат Коптев поссорился с женой, а на следующий день его нашли мертвым. Пара была на грани развода. Лариса уже несколько раз писала на мужа заявление в полицию из-за насилия в семье, однако полиция не находила подтверждения ее слов. Марат и Лариса в 190 серии сериала Слід спорили из-за того, с кем останется их общий сын Роман. Лариса хотела развестись с Маратом, но позволить ему видеться с ребенком. А вот мужчина угрожал, что заберет сына у жены любой ценой. Неужели она решила избавиться от проблемы, убив Марата? Смотрите в сериале Слід 190 серия онлайн.

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