Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 189 серия от 30.11.2021, который рассказывает о работе Особого следственного агентства. На этот раз детективы занимаются поисками убийцы гадалки Ангелины и чиновника мэрии города Заднепрянска Павла Федоровича Ковальского. Злоумышленник бросил серную шашку в дымоход камина, запер все выходы из помещения и оставил жертв задыхаться. В сериале Слід 2021 сотрудники ОСА находят нескольких подозреваемых: жену Ковальского, которая хотела быстрее вступить в права наследства, помощницу Ангелины Настю, мечтающая забрать ее бизнес, и местных предпринимателей, которые были недовольны работой продажного чиновника. Или же у Ангелины и Ковальского были другие враги, которые желали им смерти? В этом разберутся лучшие детективы страны в сериале Слід 189 серия от 30.11.2021.

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