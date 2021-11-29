В детективном сериале Слід 188 серия от 29.11.2021 сотрудники ОСА занимаются поисками Марка Суханова. Мальчика похитили в коттеджном поселке на глазах у соседки, которая сообщила, что преступник увез Марка на белом микроавтобусе. Приемные родители подростка, Юлия и Иван, рассказали, что усыновили Марка год назад, взяв его из детского дома «Бабочка», воспитанницей которого была и сама Юлия. Возможно ли, что биологические родители Марка могли таким образом попытаться вернуть ребенка назад? Это можно было бы предположить, если бы не внезапный звонок от похитителя с требованием миллиона гривен. Но вскоре детективы ОСА выяснят в сериале Слід 188 серия от 29.11.2021, что в этом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд в сериале.

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