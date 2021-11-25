Не пропустите новое расследование в детективном сериале Слід 187 серия от 25.11.2021 на сайте СТБ. Сотрудники ОСА получают специальное задание из министерства – найти убийцу 72-летней Анны Таращук. Все выглядит как обычный инфаркт, но криминалист ОСА подозревает, что пенсионерке ввели опасную дозу инсулина, которая и привела к остановке сердца. В сериале Слід 2021 дочь Анны Светлана сообщила сотрудникам ОСА, что из дома пропало много антикварных вещей, а в мусорном баке недалеко от дома Таращук детективы находят латексные перчатки. Возможно они принадлежат убийце, который сделал Анне Таращук смертельный укол, чтобы ограбить ее квартиру. Но действительно ли целью преступника были ценные вещи из дома Анны? Или же у него был совершенно другой мотив для убийства? Детективы ОСА обязательно найдут ответы на эти вопросы в сериале Слід 187 серия от 25.11.2021.

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