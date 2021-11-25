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Video: Слід: 187 серія дивитися онлайн – 25.11.2021

Серіал Слід - 187 серія від 25.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 187 вже на сайті СТБ
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Не пропустіть нове розслідування у детективному серіалі Слід 187 серія від 25.11.2021 на сайті СТБ. Співробітники ОСА отримують спеціальне завдання від міністерства – знайти вбивцю 72-річної Ганни Таращук. Все виглядає як звичайний інфаркт, але криміналіст ОСА підозрює, що пенсіонерці ввели небезпечну дозу інсуліну, яка й призвела до зупинки серця. У серіалі Слід 2021 донька Ганни Світлана повідомила співробітникам ОСА, що з будинку зникло багато антикварних речей, а в сміттєвому баку неподалік будинку Таращук детективи знаходять латексні рукавички. Можливо, вони належать вбивці, який зробив Ганні Таращук смертельний укол, щоб пограбувати її квартиру. Але чи справді метою злочинця були цінні речі з домівки Ганни? Чи він мав зовсім інший мотив для вбивства? Детективи ОСА обов’язково знайдуть відповіді на ці запитання у серіалі Слід 187 серія від 25.11.2021.

Дивіться онлайн Слід – 186 серія від 24.11.2021

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