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Video: Слід: 186 серія дивитися онлайн – 24.11.2021

Серіал Слід - 186 серія від 24.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 186 вже на сайті СТБ
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Детективний серіал Слід 186 серія від 24.11.2021 – дивіться онлайн на сайті СТБ. Співробітники ОСА розслідують убивство Вікторії Кияшко, студентки Київського архітектурного університету. Дівчину вбили тиждень тому, проте ні мама, ні вітчим Вікторії не заявили про її зникнення в поліцію. Виявилося, що матері жертви надходили повідомлення від імені дочки вже після смерті Вікторії, тому жінка була впевнена, що з Вікою все гаразд. У серіалі Слід 2021 детективи оглядають кімнату жертви та розуміють, що зник її ноутбук, а також знаходять закривавлений макет будівлі. Можливо, саме їм злочинець міг вдарити Віку по голові, щоб пізніше задушити. Навряд чи це могла зробити мама дівчини, а от вітчим, з яким у Вікі були конфлікти, цілком був здатний на вбивство набридливої ​​падчерки. Дивіться серіал Слід 186 серія від 24.11.2021 на сайті СТБ, щоб дізнатися ім’я того, хто позбавив життя молоду перспективну студентку.

Дивіться онлайн Слід – 185 серія від 23.11.2021

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