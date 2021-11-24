Детективний серіал Слід 186 серія від 24.11.2021 – дивіться онлайн на сайті СТБ. Співробітники ОСА розслідують убивство Вікторії Кияшко, студентки Київського архітектурного університету. Дівчину вбили тиждень тому, проте ні мама, ні вітчим Вікторії не заявили про її зникнення в поліцію. Виявилося, що матері жертви надходили повідомлення від імені дочки вже після смерті Вікторії, тому жінка була впевнена, що з Вікою все гаразд. У серіалі Слід 2021 детективи оглядають кімнату жертви та розуміють, що зник її ноутбук, а також знаходять закривавлений макет будівлі. Можливо, саме їм злочинець міг вдарити Віку по голові, щоб пізніше задушити. Навряд чи це могла зробити мама дівчини, а от вітчим, з яким у Вікі були конфлікти, цілком був здатний на вбивство набридливої падчерки. Дивіться серіал Слід 186 серія від 24.11.2021 на сайті СТБ, щоб дізнатися ім’я того, хто позбавив життя молоду перспективну студентку.
Дивіться онлайн Слід – 185 серія від 23.11.2021