У серіалі Слід 185 серія від 23.11.2021 детективи ОСА розслідують вбивство 16-річної Аліси Миколаєнко. Тіло дівчини було знайдено господаркою квартири, в якої школярка подобово орендувала житло. Виявилося, що там Аліса зустрічалася зі своїми клієнтами, котрі платили великі гроші за секс із підлітком. Детективи в серіалі Слід 2021 швидко знайшли знаряддя вбивства, оскільки злочинець просто викинув його у вікно. На закривавленому ножі криміналісти виявили чоловічі відбитки, і вони ж були знайдені на келиху з-під шампанського. Тепер залишилося тільки з’ясувати, хто з клієнтів Аліси вбив дівчину, щоб та не змогла розповісти про його пристрасть до неповнолітніх. Чи у 16-річної Аліси Миколаєнко були й інші вороги? У цьому обов’язково розберуться співробітники ОСА у серіалі Слід 185 серія від 23.11.2021 – не пропустіть гостросюжетний детектив!

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