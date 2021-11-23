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Video: Слід: 185 серия смотреть онлайн – 23.11.2021

Сериал След - 185 серия от 23.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 185 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 185 серия от 23.11.2021 детективы ОСА расследуют убийство 16-летней Алисы Николаенко. Тело девушки было найдено хозяйкой квартиры, у которой школьница посуточно арендовала жилье. Оказалось, что там Алиса встречалась со своими клиентами, которые платили большие деньги за секс с подростком. Детективы в сериале Слід 2021 быстро нашли орудие убийства, так как преступник просто выкинул его в окно. На окровавленном ноже криминалисты обнаружили мужские отпечатки, и они же были найдены на бокале из под шампанского. Теперь осталось понять, кто из клиентов Алисы убил девушку, чтобы та не смогла рассказать о его пристрастии к несовершеннолетним. Или же у 16-летней Алисы Николаенко были и другие враги? В этом обязательно разберутся сотрудники ОСА в сериале Слід 185 серия от 23.11.2021 – не пропустите остросюжетный детектив!

Смотрите онлайн Слід – 184 серия от 22.11.2021

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