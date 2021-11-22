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Video: Слід: 184 серия смотреть онлайн – 22.11.2021

Сериал След - 184 серия от 22.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 184 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн сериал Слід 184 серия от 22.11.2021, в котором сотрудники ОСА разыскивают убийцу дочери депутата. Анне Сипень нанесли четыре удара кирпичом по голове прямо на парковке ресторана, а на подошве ботинок девушки обнаружены следы крови. Криминалисты выяснили, что кровь принадлежит собаке Анны Чаппи, которой незадолго до смерти хозяйки перерезали горло в парке. В сериале Слід 2021 на ошейнике Чаппи детективы находят ДНК убийцы собаки – Маргариты Тимко, которая ранее привлекалась за нападение на Анну Сипень. За что Маргарита так ненавидела дочь депутата, что была готова убить ее питомца? И могла ли Тимко совершить нечто подобное и с самой Анной? В этом деле предстоит разобраться детективам ОСА в сериале Слід 184 серия от 22.11.2021.

Смотрите онлайн Слід – 183 серия от 18.11.2021

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