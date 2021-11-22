Дивіться онлайн серіал Слід 184 серія від 22.11.2021, де співробітники ОСА розшукують вбивцю доньки депутата. Анні Сипень завдали чотири удари цеглою по голові просто на парковці ресторану, а на підошві черевиків дівчини виявлені сліди крові. Криміналісти з’ясували, що кров належить собаці Анни Чаппі, якій незадовго до смерті господині перерізали горло у парку. У серіалі Слід 2021 на нашийнику Чаппі детективи знаходять ДНК вбивці собаки – Маргарити Тимко, яку раніше було притягнуто за напад на Анну Сипень. За що Маргарита так ненавиділа доньку депутата, що була готова вбити її улюбленця? І чи могла Тимко зробити щось подібне і з самою Анною? У цій заплутаній справі доведеться розібратися детективам ОСА у серіалі Слід 184 серія від 22.11.2021.

Дивіться онлайн Слід – 183 серія від 18.11.2021