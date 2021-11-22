Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 184 серія дивитися онлайн – 22.11.2021

Серіал Слід - 184 серія від 22.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 184 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серія 183 |18.11.2021| Сезон 1
Слід: 183 серія дивитися онлайн – 18.11.2021...
Слід |Серія 182 |17.11.2021| Сезон 1
Слід: 182 серія дивитися онлайн – 17.11.2021...
Слід |Серія 181 |16.11.2021| Сезон 1
Слід: 181 серія дивитися онлайн – 16.11.2021...
Слід |Серія 180 |15.11.2021| Сезон 1
Слід: 180 серія дивитися онлайн – 15.11.2021...
Слід |Серия 179 |11.11.2021| Сезон 1
Слід: 179 серія дивитися онлайн – 11.11.2021...
Слід |Серия 178 |10.11.2021| Сезон 1
Слід: 178 серія дивитися онлайн – 10.11.2021...
Слід | 22.11.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Слід 184 серія від 22.11.2021, де співробітники ОСА розшукують вбивцю доньки депутата. Анні Сипень завдали чотири удари цеглою по голові просто на парковці ресторану, а на підошві черевиків дівчини виявлені сліди крові. Криміналісти з’ясували, що кров належить собаці Анни Чаппі, якій незадовго до смерті господині перерізали горло у парку. У серіалі Слід 2021 на нашийнику Чаппі детективи знаходять ДНК вбивці собаки – Маргарити Тимко, яку раніше було притягнуто за напад на Анну Сипень. За що Маргарита так ненавиділа доньку депутата, що була готова вбити її улюбленця? І чи могла Тимко зробити щось подібне і з самою Анною? У цій заплутаній справі доведеться розібратися детективам ОСА у серіалі Слід 184 серія від 22.11.2021.

Дивіться онлайн Слід – 183 серія від 18.11.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send