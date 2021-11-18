Гостросюжетний серіал Слід 183 серія від 18.11.2021 на сайті СТБ – дивіться, як найкращі детективи країни розкриють нове моторошне вбивство.

Поліцейські водолази знаходять на дні озера замуроване в бетон тіло, яке одразу відправляють до офісу ОСА. Криміналістам вдається встановити, що жертва – молода співробітниця поліції Марина Лаврушко, яка була оголошена зниклою безвісти майже рік тому. У серіалі Слід 2021 детективи з’ясовують, що напередодні зникнення Марина мала сварку з одруженим коханцем Денисом Ткачом, який також є співробітником поліції. А лише через місяць після зникнення дівчини Дениса понизили на посаді та відправили працювати до слідчого ізолятора. То невже саме він був головним підозрюваним у справі Марини Лаврушко? З’ясувати, хто і навіщо вбив дівчину, візьмуться найкращі спеціалісти ОСА у серіалі Слід 183 серія від 18.11.2021.

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