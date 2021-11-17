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Video: Слід: 182 серія дивитися онлайн – 17.11.2021

Серіал Слід - 182 серія від 17.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 182 вже на сайті СТБ
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Нова заплутана справа! Слідчі в серіалі Слід 182 серія від 17.11.2021 шукають винного в смерті одразу двох людей – виконроба Ламаріна та глави будівельної фірми Оксамит Оксани Фельорко. Загиблих об’єднує спільна справа – під їхнім керівництвом у Бучанському лісі будувався санаторій для хворих дітей. І саме на території будівництва в 182 серії детективу Слід 2021 їхні закривавлені тіла і знайшли. Причина смерті – больовий шок і швидка втрата крові. Що Ламарін, що Фельорко потрапили в саморобні капкани та стекли кров’ю. Хто жадав їхньої смерті: конкуренти чи мисливці-браконьєри, які нелегально полювали на диких тварин у лісі? Усі подробиці дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Слід 182 серія від 17.11.2021 на СТБ.

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