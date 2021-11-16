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Video: Слід: 181 серія дивитися онлайн – 16.11.2021

Серіал Слід - 181 серія від 16.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 181 вже на сайті СТБ
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ОСА в серіалі Слід 181 серія від 16.11.2021 шукає причини смерті 18-річного Луки. Напередодні хлопець гучно святкував своє повноліття, а на ранок його бездиханне тіло знайшли в його ж квартирі. На тілі загиблого Гайворон і Червона не виявили слідів насильницької смерті. Вочевидь, в 181 серії детективу Слід 2021 хлопець міг змішати алкоголь із якимись забороненими речовинами. Однак місцевий дільничний запевнив: Лука – спортсмен, він і алкоголь дуже рідко вживав. Поліціянт наштовхнув оперативників на ще одну версію. Виявляється, у Луки був ворог – сусідка знизу, яка за гучні вечірки погрожувала йому розплатою. Чи дійсно пенсіонерка могла зжити зі світу надокучливого сусіда Луку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Слід 181 серія від 16.11.2021 на сайті СТБ.

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