Дивіться онлайн на сайті СТБ детективний серіал Слід 180 серія від 15.11.2021, в якому Особлива слідча агенція намагається розкрити одразу два страшні злочини.

У місті вже кілька днів орудує серійний ґвалтівник Квіткар, чиїми жертвами стають молоді привабливі дівчата віком від 18 до 22 років. Квіткар ніколи не вбивав дівчат, проте остання жертва маніяка чинила опір під час нападу, і злочинець завдав дівчині смертельної рани. У серіалі Слід 2021 року детективи ОСА також займаються розслідуванням вбивства експерта-криміналіста Добриніна, чиє тіло було знайдено в його ж квартирі. Двері будинку були не зламані, а на кухні слідчі знаходять можливу зброю вбивства – молоток для м’яса. Але кому могла знадобитися смерть Добриніна? Дивіться просто зараз у гостросюжетному серіалі Слід 180 серія від 15.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 179 серія від 11.11.2021