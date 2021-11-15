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Video: Слід: 180 серия смотреть онлайн – 15.11.2021

Сериал След - 180 серия от 15.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 180 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн на сайте СТБ детективный сериал Слід 180 серия от 15.11.2021, в котором Особое следственное агентство пытается раскрыть сразу два жутких преступления.

В городе уже несколько дней орудует серийный насильник Цветочник, чьими жертвами становятся молодые привлекательные девушки в возрасте от 18 до 22 лет. Цветочник никогда не убивал девушек, однако последняя жертва маньяка сопротивлялась во время нападения, и преступник нанес девушке смертельную рану. В сериале Слід 2021 детективы ОСА также занимаются расследованием убийства эксперта-криминалиста Добрынина, чье тело было найдено в его же квартире. Дверь дома была не взломана, а на кухне следователи находят возможное орудие убийства – молоток для мяса. Но кому могла понадобиться смерть Добрынина? Смотрите прямо сейчас в остросюжетном сериале Слід 180 серия от 15.11.2021 на сайте СТБ.

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