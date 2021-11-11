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Video: Слід: 179 серия смотреть онлайн – 11.11.2021

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Бизнесмен Антон Честный был найден мертвым в собственной квартире. Преступник хорошо постарался, чтобы скрыть свои следы: сначала мужчину пытали утюгом, затем убили ударом ножа в сердце и облили тело бензином. Сгорело не только тело, но и комната, где было совершено преступление. Однако в 179 серии детектива Слід 2021 года ОСА удалось найти вероятный мотив убийства. В подвале жилища Честного была найдена комната, в которой снимали кино для взрослых! А на кухне, в микроволновке, оперативники обнаружили сожженные карты памяти. Вероятно, на них были все записи Честного. Поможет ли эта информация оперативно раскрыть дело? Смотрите онлайн сериал След 179 серия от 11.11.2021 на СТБ.

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