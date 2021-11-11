Не пропустите расследование резонансного дела – смотрите онлайн сериал Слід 179 серия от 11.11.2021 на сайте СТБ!

Бизнесмен Антон Честный был найден мертвым в собственной квартире. Преступник хорошо постарался, чтобы скрыть свои следы: сначала мужчину пытали утюгом, затем убили ударом ножа в сердце и облили тело бензином. Сгорело не только тело, но и комната, где было совершено преступление. Однако в 179 серии детектива Слід 2021 года ОСА удалось найти вероятный мотив убийства. В подвале жилища Честного была найдена комната, в которой снимали кино для взрослых! А на кухне, в микроволновке, оперативники обнаружили сожженные карты памяти. Вероятно, на них были все записи Честного. Поможет ли эта информация оперативно раскрыть дело? Смотрите онлайн сериал След 179 серия от 11.11.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 178 серия от 10.11.2021