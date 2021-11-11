Не пропустіть розслідування резонансної справи – дивіться онлайн серіал Слід 179 серія від 11.11.2021 на сайті СТБ!

Бізнесмен Антон Чесний був знайдений мертвим у власній квартирі. Злочинець добре постарався, щоб приховати свої сліди: спершу чоловіка катували праскою, потім вбили ударом ножа в серце та облили тіло бензином. Згоріло не тільки тіло, а й кімната, де був скоєний злочин. Проте в 179 серії детективу Слід 2021 ОСА вдалося знайти ймовірний мотив вбивства. У підвалі житла Чесного була знайдена кімната, у якій знімали кіно для дорослих! А на кухні, у мікрохвильовці, оперативники знайшли спалені карти пам’яті. Імовірно, на них були всі записи Чесного. Чи допоможе ця інформація оперативно розкрити справу? Дивіться онлайн серіал Слід 179 серія від 11.11.2021 на СТБ.

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