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Video: Слід: 178 серія дивитися онлайн – 10.11.2021

Серіал Слід - 178 серія від 10.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 178 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 178 серія від 10.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу агенти ОСА з’ясовуватимуть загадкові обставини вбивства матері-одиначки Наталії Сахно.

Тіло жінки виявили сусіди у її власній квартирі. Слідчі встановили, що смерть наступила внаслідок численних колотих ран в області печінки, які були нанесені канцелярським циркулем. Знаряддя вбивства знайшли у дитячій кімнаті серед олівців. Невже хворий син Наталії напав на матір і зник з місця злочину?

У 178 серії Слід агенти з’ясують, що Наталія Сахно ніде не працювала, а жила за рахунок трьох колишніх коханців. Жінка переконала чоловіків, що усі вони є батьками її сина, тому вимагала гроші на його виховання. Невже хтось із татусів дізнався про обман і вирішив помститися Наталії? Куди зник її маленький син? Дивіться онлайн серіал Слід серія 178 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 177 серія від 09.11.2021

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