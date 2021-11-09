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Video: Слід: 177 серія дивитися онлайн – 09.11.2021

Серіал Слід - 177 серія від 09.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 177 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 177 серія від 09.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу ОСА розслідуватиме вбивство провідного лікаря-сомнолога Граніча Андрія Сергійовича.

Чоловіка знайшли мертвим у власному кабінеті. Вбивця вистрілив з арбалету та поцілив прямо в серце. Перший підозрюваний – зять Микита Собко. Він часто конфліктував з Андрієм Сергійовичем, який хотів, щоб його донька з ним розлучилася.

У 177 серії Слід працівники ОСА з’ясовують, що смерть лікаря могла бути вигідна конкурентам зі столиці, адже напередодні Андрій Граніч відмовив їм у співпраці. Чи вдасться агентам з’ясувати всі факти та знайти справжнього вбивцю? Дивіться онлайн серіал Слід серія 177.

Дивіться онлайн Слід – 176 серія від 08.11.2021

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